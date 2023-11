Viva Rai2, Fiorello sorprende Veltroni: "Meloni-Schlein? Ti ascolteranno"

22 novembre 2023 a

Si parla anche di femminicidio nella dodicesima puntata del "Mattin Show" campione d’ascolti. Anche oggi Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda hanno suonato la sveglia in diretta dal 'glass' del Foro Italico, tra musica, uno straordinario corpo di ballo, grandi ospiti e l’appuntamento con la rassegna stampa più pazza d’Italia.

Ospite di Viva Rai2!, a Walter Veltroni viene chiesto di dare due consigli a due ‘giovani’ impegnate in politica: Giorgia Meloni e Elly Schlein. “Ne do uno a tutte e due”, risponde Veltroni. “Mettetevi insieme e fate una legge sui femminicidi”. Non si fa attendere la replica di Fiorello: "Sono sicuro che ti ascolteranno, perché è arrivato il momento di agire".

Tanti i temi affrontati in questa nuova puntata, uno fra tutti quello dell’evasione fiscale. "Una piaga che andrebbe estirpata, perché una delle cose più belle della vita è pagare le tasse", ironizza lo showman siciliano. "Soprattutto se le tasse vengono usate bene e intorno a te puoi vedere strade asfaltate, nuovi ospedali, servizi. Quando evadi, invece, ‘la metti in quel posto’ a tutti gli altri. Che poi si sa che, alla fine, gli evasori spesso sono proprio quelli che guadagnano di più”.

E restando sempre in tema evasione, non mancano i commenti alla notizia per cui Shakira sarebbe stata condannata a pagare 7,2 milioni per chiudere i conti con il fisco spagnolo. "Chissà quanto ci sarà rimasto male Piqué", ironizza Fiorello tra le risate in studio.