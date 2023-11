Gina Lollobrigida, l'ultimo dramma: che cosa rischiano i suoi cinque cani

21 novembre 2023 a

Milko Skofic, il figlio di Gina Lollobrigida, ha condiviso un appello durante l'intervista nel programma Colpo di Coda su Radio2: "Attualmente vivo all'estero e non posso offrire la giusta attenzione ai cinque pastori tedeschi che facevano parte della vita di mia madre. È essenziale garantire adozioni consapevoli per loro."

Durante la conversazione con i conduttori Alessandra Zavoli e Pino Strabioli, insieme all'attrice Rosanna Banfi, Milko ha parlato dell'affetto speciale che la celebre attrice italiana nutriva per i suoi animali: "L'affetto di mia madre e di mio padre per i cani è stato qualcosa di veramente unico - ha raccontato -. La mia infanzia è stata accompagnata da pastori tedeschi che vegliavano sulla mia carrozzina. Era come avere una squadra di baby-sitter a quattro zampe: un'esperienza meravigliosa." Milko ha poi lanciato un appello per trovare nuove famiglie per i cinque cani di sua madre: "Ci sono due femmine e tre maschi. Poiché vivo all'estero, non posso prendermi cura di loro come meritano. Spero di ricevere aiuto da organizzazioni specializzate nella razza per valutare adozioni consapevoli".

Rosanna Banfi, in tema, ha condiviso la propria esperienza: "La nostra casa è sempre stata aperta a cani e gatti bisognosi. Mia madre era appassionata di loro, così come mio padre Lino. La sua principale preoccupazione era: hanno mangiato i cani? L'ultima coppia ad essere accolta sono due cucciole abbandonate in una discarica. Ribadisco sempre: adottare fa bene al cuore".