Reazione a Catena, bufera sul "paravento" delle Amichette: "Non saluta"

Ancora polemiche per la catena finale di Reazione a Catena. Il quiz show di Rai Uno che continua a battere ogni record deve fare i conti con i telespettatori imbufaliti per l'ultima sequenza di parole su cui si sono infranti i sogni di vittoria de "Le amichette". La gara come sempre, negli ultimi giorni, è stata portata alla catena finale in scioltezza dalla squadra dei campioni. Ma questa volta sulla catena finale qualcosa è andato storto.

L'Ultima Catena è composta dai seguenti vocaboli: offerta, speciale, unico senso, misura, pollice, like, social, tendenza, stile, dorso, schiena, dietro. La somma con cui “Le amichette” sono arrivati alla parola finale è di 16625 euro. La composizione dell’ultima prova è riportata qui di seguito: dietro, pa…o, e la parola misteriosa. I giocatori hanno deciso di comprare il terzo elemento, “dritto”. La parola vincente era "paravento". E proprio su questo ultimo termine si sono spalancate le porte della polemiche sui social. "dai vorrei sapere chi l ha mai sentito !! Quello è un paravento (parac... sì già sentito)", scrive un utente.

E ancora: "Ma dritto è un paravento????spiegazioni assurde", scrive un altro telespettatore. E non finisce qui: "Ma chi lo dice paravento per indicare uno dritto. Mai sentito". E c'è anche chi sottolinea la reazione di Marco Liorni: "PARAVENTO? Si vergogna talmente tanto che non ha salutato!". Insomma non resta che seguire la nuova puntata di questa sera. "Le Amichette" cercheranno nuovamente di portare a casa il montepremi. Ma di certo le polemiche sui social non si spegneranno.