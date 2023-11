Reazione a Catena, "pure mio padre!": spunta Elodie, anche Liorni è sconvolto

21 novembre 2023 a

Riflettori puntati su Reazione a Catena, il fortunatissimo programma condotto da Marco Liorni su Rai 1. La puntata è quella di oggi, martedì 21 novembre. E l'esercito di fedelissimi del programma campione in termini di share nella fascia pre-serale, come sempre, sin dal primo gioco segue in tempo reale quanto accade in studio, commenta, si dispera, attacca e offre le proprie soluzioni.

E lo stesso esercito di fedelissimi è stato attraversato da attimi di puro sconcerto nel corso della Catena musicale, il gioco di Reazione a Catena in cui i terzetti in gara si sfidano in un gioco che intreccia parole e musica. Già, perché nel corso della puntata è accaduto qualcosa che ha stupito i telespettatori, così come lo stesso Liorni, direttamente dallo studio, mostrava un pizzico di sorpresa.

Si partiva dalla parola "jazz". Dunque ecco che veniva proposta la celeberrima canzone Pazza musica, di Elodie e Marco Mengoni, un assoluto tormentone. Eppure i concorrenti in gara, quella canzone proprio non la conoscevano. Oggettivamente strano: almeno uno dei tre del terzetto che si spremeva le meningi alla ricerca di una risposta era lecito ipotizzare sapesse di quale brano si trattasse. E invece niente. La soluzione, mai arrivata, era ovviamente "Pazza musica".

Come detto, moltissimi utenti su X commentavano l'accaduto con toni sorpresi. "Niente meno che mio padre ha appena detto Pazza musica e loro ancora niente!", scriveva un utente. "Ma come si fa non conoscere Pazza musica?", aggiungeva un altro. E via discorrendo, di commento in commento, fino al prossimo commentatissimo caso che prenderà vita nello studio di Reazione a Catena.