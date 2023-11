Le Amichette scatenano l'inferno a Reazione a Catena: "Liorni si vergogna e non saluta"

21 novembre 2023 a

a

a

Altro giro, altra puntata di Reazione a Catena ed altre furibonde polemiche. Siamo nello studio di Marco Liorni, la puntata è quella trasmessa su Rai 1 nella serata di martedì 21 novembre. E il pubblico, come sempre, è folto e scatenato su X, dove commenta in tempo reale le gesta dei concorrenti.

Le campionesse sono Le amichette, le quali si confermano tali: all'Intesa vincente eccole impegnata nella sfida con Le figlie delle stelle, che liquidano senza troppi problemi. Dunque Le amichette passano al gioco finale, l'Ultima catena, alla quale accedono con un montepremi potenziale di tutto rispetto, pari a 133mila euro.

Dopo una serie di tagli, le Amichette arrivano a giocare per poco più di 16mila euro. La composizione dell'ultima parola partiva da "dietro", il lemma da indovinare iniziava per "pa" e finiva con la "o". Le campionesse a quel punto scelgono di comprare il terzo elemento, che era "dritto". La loro risposta, però, non è stata quella corretta, che era "paravento".

"Non ci credo". Liorni nella bufera: occhio alla parola "troppo volgare"

E proprio quel "paravento" ha scatenato le consuete polemiche. Secondo diversi fan che commentavano su X, infatti, la soluzione proprio non reggeva. "Paravento? Marco Liorni si vergogna talmente tanto che non ha salutato!", commentava uno. "Solita fregatura per non farvi vincere con parole inconciliabili tra loro", aggiungeva un altro. "Dritto-paravento? Ma cosa vuole dire?", aggiungeva un terzo, e così via con il consueto diluvio di proteste.