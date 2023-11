Nunzia De Girolamo, "stop Rai": cosa sarà di Avanti Popolo

27 novembre 2023 a

Cambiamenti in Rai. Avanti popolo, il programma condotto da Nunzia De Girolamo, si ferma. Il suo programma di approfondimento su Rai 3 arriverà fino a Natale, ma non lo rivedremo più a gennaio. Tra le motivazioni alla base della scelta: gli ascolti deludenti e i costi relativamente troppo elevati. In ogni caso la trasmissione non era previsto fino a giugno. Si era infatti deciso di fare un bilancio a dicembre. In caso di alti ascolti allora Avanti popolo sarebbe ripartito con il nuovo anno.

Stesso discorso per il Mercante in fiera. Anche l'appuntamento del preserale di Rai 2 terminerà la sua corsa a dicembre. Una chiusura già prevista visto che il conduttore, Pino Insegno, da gennaio avrebbe dovuto presenziare L’eredità di Rai 1. Anche in questo caso gli ascolti hanno portato i vertici di Viale Mazzini a rivedere la conduzione. Al timone infatti ci sarà Marco Liorni. A Insegno verrò data in cambio Reazione a catena in estate.

Intanto, dalla serata di lunedì 27 novembre comincia la sua avventura Salvo Sottile con Farwest, nuovo programma di inchieste. Al via con rivelazioni inedite sulla strage di via D’Amelio e Paolo Borsellino. Poi si sta pensando a un ritorno di Massimo Giletti: prima con una serata dedicata ai 70 anni della tv a fine febbraio e poi, dopo Sanremo, con un programma molto simile alla sua Arena.