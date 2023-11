Daniele Capezzone: "Case occupate? Toh, si è svegliata la sinistra"

28 novembre 2023 a

a

a

Al centro della puntata di ieri sera 27 novembre di Quarta Repubblica, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro ogni lunedì in prima serata su Rete 4, c'è stato il femminicidio di Giulia Cecchettin con il racconto delle manifestazioni in piazza di sabato 25 novembre e il dibattito sul patriarcato.

Ma nel corso della serata, è stato mostrato il viaggio di Quarta Repubblica, da Bolzano a Napoli, nell’Italia degli sprechi, tra occupazioni abusive, appalti sospetti e sperpero di denaro pubblico.

"Storico": Case occupate, Salvini gode. La sentenza che ribalta abusivi e sinistra

Proprio sulla questione delle case occupate è intervenuto in studio il direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone: "Non appena si ipotizza un piano di sgomberi, si sveglia la sinistra e parla di esigenza sociale". Ma il problema, prosegue Capezzone, di cui la sinistra forse non si rende conto è che in questo caso "difende i prepotenti e l’illegalità".

Concetto che non riesce a comprendere la Sardina Jasmine Cristallo: "È una guerra tra poveri e mi suscita una estrema solidarietà".

Invece bisogna ricordare, sottolinea il direttore, che "un principio su cui non si possono fare compromessi è la proprietà". Quindi la bordata finale di Capezzone: "La sinistra governa da 30 anni! Siete veloci a creare problemi e lentissimi a risolverli".