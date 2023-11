Stasera Italia, Nicola Porro: "Il piano delle toghe rosse contro il governo"

28 novembre 2023 a

"Le toghe rosse contro il governo" è il titolo dell'editoriale di Nicola Porro dell'ultima puntata di Stasera Italia, andato in onda ieri sera 27 novembre su Rete 4. Il tema quindi è lo scontro tra politica e magistratura. Il conduttore parte da una considerazione, ovvero che "i politici non possono dare giudizi sulla magistratura, non possono parlare del potere della magistratura, perché qualsiasi cosa dicono viene definita eversiva".

Quindi Porro parla dell'ultima polemica sollevata dopo alcune dichiarazioni di Guido Crosetto su un summit delle toghe rosse per fermare il governo di Giorgia Meloni. "Il ministro della Difesa, che è una persona piuttosto equilibrata, Crosetto, in una lunga intervista a Il Corriere della Sera", sottolinea il conduttore, "ha detto che l'opposizione giudiziaria è l'unico pericolo per il governo e di temere attacchi da qui alle Europee". Attacchi che però, rettifica Porro, "ci sono stati finora, dal premierato all'immigrazione, al patto con l'Albania. Chi più ne ha più ne metta".

Insomma, "i magistrati sono praticamente intervenuti su tutte le ultime questioni che hanno riguardato il governo. Sin dalla prima, dal decreto rave", prosegue. Quindi Porro manda in onda le dichiarazioni del presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia: "Fa male alle istituzioni, non si comprende che questa è una rappresentazione malevola dell'impianto istituzionale del Paese". Ergo, per i magistrati, quello di Crosetto è un attacco alle istituzioni.