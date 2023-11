Ritanna Amreni, lezione alle femministe: "Cosa saprà mia nipote grazie a Meloni"

28 novembre 2023 a

Si dibatte di patriarcato, femminismo e diritti in studio da Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4. In particolare se ne parla alla luce dell'uccisione della povera Giulia Cecchettin e delle manifestazioni organizzate da "Non una di meno". E Ritanna Armeni, giornalista di lungo corso, femminista e di sinistra, afferma spiazzando un po' tutti che "Giorgia Meloni è la prima donna che ha rotto il tetto di cristallo e questo è un dato di fatto".

E ha aggiunto che sua nipote, "grazie a Giorgia Meloni saprà che una donna può diventare presidente del Consiglio".

Non è dello stesso avviso Rosi Caligiuri, rappresentante di Non una di meno di Cosenza che precisa: "Era una manifestazione contro la violenza di genere. Riconosciamo che Giorgia Meloni è una donna ma non ce ne facciamo niente se non è femminista", tuona.

È di tutt'altro avviso la scrittrice Elena Loewenthal, italiana di origine ebrea che ha deciso di non partecipare alla manifestazione di sabato proprio perché contraria ad alcune prese di posizione sulla Palestina da parte del movimento: "Vorrei un’opposizione che ammettesse che il primo presidente del Consiglio donna rappresenta una bella rivoluzione. Questa deriva ideologica fatta di reticenza e di negazione ha fatto si che io decidessi di non partecipare alla manifestazione".