Expo 2030, Fiorello travolge Gualtieri: "La lupa? Ci mettiamo una cammella!"

La sconfitta di Roma pesa. La Capitale ha perso il treno di Expo 2030 che invece si farà a Riad con l'esultanza senza freni dell'Arabia Saudita dopo aver appreso l'esito del voto di Parigi. E così, inevitabilmente quanto accaduto è entrato di diritto nella consueta rassegna stampa di Fiorello a Viva rai due. "Il sindaco ha dichiarato che i sauditi avrebbero dilagato grazie ai pedrodollari. Ma non è così... Vi pare che i sauditi comprano le cose? Come i mondiali in Qatar, l’Expo, le Olimpiadi... - dice ironicamente Fiorello - Vedrai che la prossima festa dell’Unità la faranno là".

Poi arriva il pesantissimo affondo: "Però, Gualtieri - ha continuato Fiorello - bisognava fare qualche cosa, invogliare i giudici. Noi abbiamo investito 30 milioni, contro 190. Con 30 milioni a Roma ci copri una buca. Bisognava magari sostituire la lupa di Roma con una cammella! Ad esempio, abbiamo le buche? Scaviamo! Magari troviamo il petrolio". Ma l’ironia dello showman non si ferma qui. "Facciamo i complimenti a Riad, grazie all’appello di Matteo Renzi. Sai che ha detto Bin Salman, l’amico di Renzi, quando ha visto che Riad era prima? Pare che abbia guardato la telecamera e abbia esclamato: ’Daje!...".

E sull’Italia terza ha aggiunto: "Non ci ha votato neanche San Marino!". La puntata è andata avanti a colpi di battute, musiche e balli, fino ad arrivare a nuove rilevazioni sull’affaire Morgan-X Factor. "Ho una talpa a Sky - ha svelato lo showman - e so per certo che ci sono due fazioni contrapposte: la casa di produzione, Freemantle, e Sky. La prima vuole Morgan, ma a un certo punto, Sky ha detto: ’Stop Morgan. Stop!’ e Fremantle abbia replicato: ’Ma io lo vogliò. E avanti così", conclude Fiorello tra i cori e le risate in studio.