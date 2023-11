Carlo Calenda sotto i ferri: "Mi hanno aperto come un merluzzo, 15o punti di sutura"

29 novembre 2023 a

Carlo Calenda, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, nella puntata del 29 novembre, racconta della sua recente operazione chirurgica alla sua prima uscita pubblica dopo l'intervento. Il leader di Azione appare dimagrito e provato: "Sono reduce da un bell'intervento chirurgico. Mi hanno aperto come un merluzzo", ironizza. "Sono ancora pericolante, ma insomma... Bene, dai, è andata bene", continua senza però dire che tipo di operazione ha subìto. Si sa solo, come aveva raccontato lui qualche giorno fa che gli hanno "messo 150 punti".

Ma il leader di Azione è già tornato al lavoro. Sulla candidatura di Roma ad Expo 2030, ha spiegato, "è nata come una trovata per la campagna elettorale della Raggi. Era difficilissimo per noi tirarci indietro perché Roma aveva perso le Olimpiadi per un’idiozia dei Cinque Stelle. Io non riesco a gioire di questa sconfitta perché voglio bene alla città e perché viceversa penso che non mi ritrovo in un sistema per cui una monarchia assoluta che opprime metà della popolazione femminile può comprare tutto e tutti. Dopo di che Roma è pronta per l’Expo? Ma manco lontanamente, non è pronta per l’Expo e non è pronta nemmeno per la vita normale. Roma non è pronta per i cittadini di Roma è questo il punto", ha attaccato Calenda

E ancora, sullo sponsor Ryad sulla maglia della Roma: "Secondo voi se fossi stato sindaco io facevo passare una cosa del genere? Gli avrei detto: lo stadio con il cavolo che lo faccio perché non è pensabile che ti candidi per l’Expo e quelli fanno pubblicità ad altro".

Quindi ha tirato una bordata alla segretaria dem Elly Schlein: "La posizione del Pd sul mercato tutelato è una strumentalizzazione inaccettabile. La fine del mercato tutelato è una riforma del Pnrr votata anche dal Pd e prevista da Draghi. Fare opposizione così non porta a nulla. Non siamo il Collettivo di un liceo del centro storico. Insieme al generico no della Schlein al nucleare si conferma che il Pd non ha una linea di governo. Invocazioni generiche green e denuncia delle lobby. Praticamente i 5S vecchia maniera".