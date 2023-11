Fuori dal Coro, Giordano si sfoga: "Thomas, dico ciò che tutti hanno paura di dire"

30 novembre 2023 a

"Stasera mi sento fuori dal coro perché dico una cosa che tutti hanno paura di dire: in Europa c'è un grande timore che sia partita la caccia ai bianchi": Mario Giordano lo ha detto nel suo editoriale in apertura di Fuori dal Coro, la trasmissione che conduce ogni mercoledì sera su Rete 4. Il giornalista, poi, ha fatto riferimento a un caso specifico che avrebbe dato inizio a questa "caccia": "In un paesino della Francia un ragazzo di 16 anni, Thomas, è stato ucciso al grido di 'ammazziamo i bianchi'. Ad accoltellarlo degli immigrati di seconda generazione, immigrati che non si sono mai inseriti in Europa e che adesso hanno scatenato la caccia ai bianchi".

Giordano ha fatto notare che "non si è parlato molto di questo in Italia, praticamente nulla, uguale in Francia. Anzi si è cercato di tenere nascosto il nome degli immigrati, non si può dire che sono gli immigrati ad uccidere al grido di 'ammazziamo i bianchi'. E così non ci sono stati né cortei né manifestazioni né minuti di silenzio, nessuno si è inginocchiato per Thomas". Il riferimento è a George Floyd, uomo afroamericano ucciso a Minneapolis, Minnesota, negli Stati Uniti nel 2020 e per il quale tutti si inginocchiarono in segno di solidarietà.