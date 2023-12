Euro 2024, clamoroso sulla Bbc: gemiti durante la diretta. Proprio quello...

02 dicembre 2023 a

Un curioso fuoriprogramma, diventato virale alla velocità della luce. Siamo sulla Bbc, la principale rete televisiva inglese, che trasmetteva in diretta i sorteggi di Euro 2024, la liturgia delle urne, la composizione dei gironi (e per l'Italia è andata malissimo: Spagna, Croazia e Albania).

Un curioso fuoriprogramma... da censura, di cui dà conto Dagospia. Durante la diretta, infatti, sulla Bbc si è udito in modo nitido il rumore di quello che sembrava in tutto e per tutto un rapporto. Sbigottimento tra i telespettatori inglesi, che hanno sentito una donna gemere in modo francamente inequivocabile, il tutto mentre il sorteggio procedeva.

Euro 2024, girone da incubo per l'Italia di Spalletti: peggio di così era impossibile?

Ovviamente, su X, l'ex Twitter, si è scatenato un pandemonio: "Ho appena sentito quel rumore casuale, diciamo 'una donna eccitata', nel servizio della Bbc sull'estrazione degli europei? O sto impazzendo!", scriveva un utente. Dunque un secondo: "Chiunque stia facendo quei rumori durante il sorteggio di Euro 2024 in diretta sulla Bbc è una leggenda". E questi erano solo due dei moltissimi cinguettii con cui i telespettatori hanno commentato in presa diretta l'incredibile fuoriprogramma.

