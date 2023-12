Euro 2024, girone da incubo per l'Italia di Spalletti: Spagna, Croazia e Albania

02 dicembre 2023 a

Si sapeva: sarebbe stato un sorteggio complesso per l'Italia quello dei girni di Euro 2024. E la conferma è arrivata direttamente dalle urne della sala Elbphilharmonie di Amburgo, dove il pallottoliere - manovrato dal nostro Gigi Buffon - ci ha consegnato il suo verdetto. L'Italia sarà nel girone B con Spagna, Croazia e Albania. Insomma, ci dovremo confrontare con due assolute corazzate: per gli azzurri di Luciano Spalletti, il cammino sarà tostissimo. Semplicemente ci è andata male, in uno dei peggiori modi possibili: probabilmente, il girone più complesso dell'intero Europeo.

Sarà Italia-Albania la prima partita degli azzurri all'Europeo 2024, il 15 giugno a Dortmund: lo stabilisce il tabellone del torneo. Dunque la selezione allenata dal Ct Spalletti affronterà la Spagna il 20 giugno a Gelsenkirchen, poi chiuderà il girone contro la Croazia a Lipsia, il 24 giugno.

In tutto 24 le squadre che prenderanno parte al prossimo Europeo, che si giocherà in Germania, dieci stadi in totale. Ora le squadre sono 21, le ultime tre le conosceremo dopo gli spareggi di marzo. Le squadre sono divise in sei gironi da quattro. Gli Azzurri, dopo gli scarsi risultati degli ultimi anni, erano collocati in quarta fascia, la più bassa e umile, l'origine di un girone così tosto.



DI SEGUITO TUTTI I GRUPPI

Gruppo A

Germania

Scozia

Ungheria

Svizzera

Gruppo B

Spagna

Croazia

Italia

Albania

Gruppo C

Slovenia

Danimarca

Serbia

Inghilterra

Gruppo D

Olanda

Austria

Francia

Una tra: Polonia, Galles, Finlandia, Estonia

Gruppo E

Belgio

Slovacchia

Romania

Una tra: Israele, Bosnia Erzegovnia, Ucraina, Islanda

Gruppo F

Turchia

Portogallo

Repubblica Ceca

Una tra: Georgia, Grecia, Kazakistan, Lussemburgo