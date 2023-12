Giulia Cecchettin, Santoro-choc: "Lei sì, la Palestina no?"

06 dicembre 2023 a

Anche Michele Santoro, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, commenta i funerali di Giulia Cecchettin celebrati poche ore prima nella Basilica di Santa Giustina a Padova.

"Tanti di noi andranno a dormire con questo interrogativo lanciato da un padre in una Chiesa: 'Come è potuto accadere?' e 'Cosa possiamo fare?'. Io mi chiedo: com'è possibile che noi tutti sentiamo questa responsabilità di dover cambiare per la storia di Giulia, invece stiamo assistendo a un massacro di donne e bambini, 138 persone che rischiano di restare nelle mani dei loro rapitori, senza sentire la stessa responsabilità".

Il riferimento di Santoro è alla tragica situazione in Medio Oriente, con il conflitto tra Israele e Hamas a Gaza. Un accostamento, quello tra Giulia e Palestina, decisamente ardito.





"Perché non ci sentiamo responsabili di dover fare qualcosa per far liberare gli ostaggi e far finire il massacro di quei bambini? Ci sono migliaia di bambini che si aggirano senza i loro genitori, non sanno dove andare. E' un qualcosa di incredibile, è uno spartiacque della storia e noi ci sentiamo impotenti, avvertiamo l'impotenza del governo e del nostro Paese, non c'è neanche un confronto forte tra governo e opposizione".

"Forse perché avvertiamo la complessità di quella situazione", prova a rispondergli Floris. "E non siamo più abituati a gestire la complessità, quando una cosa è complessa la mettiamo da parte. Questa volta invece il caso di Giulia ci sembra così semplice, mentre la Palestina ci sembra così complessa". "Ma non è così complesso dire 'innanzitutto fermiamo le armi', eh, questo non è così complesso", la chiude Santoro.