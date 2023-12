Otto e Mezzo, Sechi "spegne" Giannini: "Meloni commercialista? Scordi il bon ton"

06 dicembre 2023 a

A Otto e Mezzo scontro tra Massimo Giannini e il direttore di Libero, Mario Sechi. Al centro del dibattito c'è l'intervista radiofonica di Giorgia Meloni in cui il premier ha parlato del modo in cui i media hanno trattato le vicende che riguardano la sua vita privata. Il premier è stato chiarissimo: "Diciamo che della mie questioni private si è parlato a volte senza pietà, però alla fine me lo metto in testa e si combatte. È stato un anno tosto. È la parola più facile per raccontare un anno in cui è accaduto tutto quello che poteva accadere, il segreto è un pò vivere giorno per giorno, come direbbe Rambo".

Apriti cielo. Giannini nel corso della puntata del talk show di Lilli Gruber ha sostenuto che la Meloni con le sue due biografie e i messaggi sui social ha messo lei stessa "in piazza la sua vita familiare e privata".

Pronta la risposta di Mario Sechi: "La biografia non è certo la prima di un premier o di un presidente del Consiglio. Qui la questione è sui toni con cui viene raccontata la vita privata del premier. Paginate, commenti dalla stampa di sinistra con toni aggressivi. Nessuno qui vuol dire che non vada fatto, ma di certo i toni sono aggressivi, inutile negarlo. Diciamoci le cose come stanno". Poi Giannini ha aggiunto: "Sua vita in piazza? Ha fatto tutto da sola, se non le sta bene faccia la commercialista". La replica di Sechi è molto chiara: "Vedi come parli e che toni usi? "Faccia la commercialista", un tono aggressivo. Questi sono i fatti. E di questo si è lamentata Giorgia Meloni".