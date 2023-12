Fabio Fazio, fango su Gino Cecchettin: "Parlerete anche di quelli?"

09 dicembre 2023 a

Fabio Fazio intervisterà Gino Cecchettin. Accade a Che Tempo Che Fa in onda domenica 10 dicembre. Ad annunciare l'ospitata, il profilo di X della trasmissione sul Nove. Proprio qui alcuni utenti del web hanno tirato in ballo un profilo di X - a loro dire - del padre di Giulia in cui sarebbero spuntati presunti post dal contenuto sessista di diversi anni fa.

Se risalgano davvero a Cecchettin non è però certo. In primis perché il profilo in questione ora risulta cancellato, e non è chiaro se i tweet incriminati siano autentici o frutto di modifiche postume. Poi, stando alle analisi di Open, la paternità dei post non è comunque certa. Eppure questo non è bastato a frenare gli odiatori seriali.

"Parlerete anche dei post sessisti?", scrive un utente mentre altri lo difendono: "Dobbiamo prendere esempio da questo padre che sta dando consigli alla società per sua figlia Giulia non criticarlo o insultarlo". Insomma, la sua presenza in tv scatena chi non vedeva l'ora di gettare fango sull'uomo.