Reazione a catena, "gliela tira sempre": bufera clamorosa sui Cima di Rapa

Oggi, martedì 30 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato il bentornati ai Cima di Rapa, il trio di campioni formato da Francesco, Domenico e Daniela. A sfidarli, però, ci sono i Corsi e Ricorsi. Si tratta di una squadra formata da Giacomo, Giacomo e Caterina. Loro vengono da Verona e sono molto amici. Caterina è laureata in medicina, Giacomo studia Giurisprudenza e l'altro Giacomo studia sempre medicina.
Ma alla fine i campioni restano ancora una volta i Cima di Rapa. Il trio è arrivato all'Ultima catena con la possibilità di portarsi a casa soltanto 2125 euro. Ma per riuscirci dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Seduta" e "Salto". Dopo un minuto di attenta discussione, i nuovi campioni si sono buttati con "Visita". Ed era proprio la risposta esatta.
Intanto tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "E allora che chiedi se sono tutti d’accordo?", "una seduta è una visita lo ha detto qualche giorno fa insegno in una catena", "Oltre a visita ci sta anche vista e al giorno d'oggi pure videochiamata", "Bene, stasera parola semplice e senza alternative! Buona serata!", "Impressionante come i conduttori gliela tirino sempre ai concorrenti. Gli ha appena detto che hanno trovato il ritmo ed ecco, dimezzato due volte con l'ultima parola".