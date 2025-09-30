Reazione a catena, "gliela tira sempre": bufera clamorosa sui Cima di Rapa

Oggi, martedì 30 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato il bentornati ai Cima di Rapa, il trio di campioni formato da Francesco, Domenico e Daniela. A sfidarli, però, ci sono i Corsi e Ricorsi. Si tratta di una squadra formata da Giacomo, Giacomo e Caterina. Loro vengono da Verona e sono molto amici. Caterina è laureata in medicina, Giacomo studia Giurisprudenza e l'altro Giacomo studia sempre medicina.

Ma alla fine i campioni restano ancora una volta i Cima di Rapa. Il trio è arrivato all'Ultima catena con la possibilità di portarsi a casa soltanto 2125 euro. Ma per riuscirci dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Seduta" e "Salto". Dopo un minuto di attenta discussione, i nuovi campioni si sono buttati con "Visita". Ed era proprio la risposta esatta.