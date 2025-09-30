Libero logo
Affari Tuoi, chi è davvero Stefania Fravezzi: lo strano mestiere

di
martedì 30 settembre 2025
Stefania Fravezzi, 34 anni, di Bolzano, è la pacchista del Trentino Alto Adige nel game show Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Ricamatrice di professione, gestisce due brand specializzati in berretti personalizzati fatti a mano e bomboniere, attività che riflettono la sua creatività e dedizione. È entrata nel programma il 12 settembre 2025, subentrando a Marion Prossliner, che aveva lasciato con una vincita di 20.000 euro.

Nella puntata del 30 settembre, Stefania sfida il “dottore”, accompagnata dal fidanzato Cristiano, con cui ha provato la coreografia diventata un rito del programma: il ballo su Oh Ma di Noemi e Rocco Hunt, eseguito quando si apre il pacco da 0 euro. Sul suo profilo Instagram, stefaniafravezzi, seguito da oltre 8.000 follower, Stefania è molto attiva, condividendo momenti dei suoi viaggi in giro per il mondo con Cristiano e la figlia Zoe. Tra i suoi post spiccano foto con amiche note come Chiara Cainelli, ex concorrente del Grande Fratello, e Natalia Paragoni, ex volto di Uomini e Donne, che considera care amiche. Recentemente, ha pubblicato su Instagram un post entusiasta sulla sua partecipazione, scrivendo: “Il cerchio si stringe, non vedo l'ora tocchi a me”. Una story ha mostrato i “mille tentativi di balletto” con Cristiano, evidenziando il suo spirito vivace. Insomma Stefania ha davvero conquistato tutti. Social impazziti per lei. 

tag
affari tuoi

