Brignano a Domenica In irride i veneti: "Ubriaconi". La rabbia di Luca Zaia

Diventa un caso politico bipartisan l'apparizione di Enrico Brignano a Domenica In. Il comico romano, ospite di Mara Venier (veneziana di nascita e romana d'adozione) su Rai 1 ha snocciolato un aneddoto personale: "Mi esibii all’Arena di Verona quando ancora si parlava di tricolore da bruciare e di Padania libera. Tu sei di zona, mi capisci. Sei di quella zona, quella massa de ‘mbriaconi, perché l’alcol fa questo effetto". Boom.

Il primo a indignarsi è il governatore leghista del Veneto, Luca Zaia: "Brignano a me non ha fatto sorridere, non so se si possa definire satira, certo è offensivo nei confronti dei veneti". Anche la Lega, in una nota, è partita all'attacco: "Non sappiamo se la battuta di Brignano sui veneti, con allusioni al fatto che siano una 'massa di 'mbriaconi', abbia fatto divertire qualcuno - scrivono i parlamentari del Carroccio in Vigilanza Rai Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Clotilde Minasi ed Elena Murelli -. Per quanto ci riguarda siamo sconcertati e indignati da una rappresentazione falsa e macchiettistica del popolo di una delle regioni più produttive del Paese che, con una quota importante compartecipa con il canone a tenere accesi i ripetitori dell'azienda di Servizio Pubblico. Quando si parla di certe scelte in Rai, ormai, non c'è proprio niente da ridere. Fa male sentire la conduttrice (veneziana) non prendere le distanze da simili affermazioni. Nessun rispetto nei confronti dei cittadini utenti di un servizio che pagano lautamente per esserne irrisi. Le motivazioni del calo degli ascolti vanno ricercati nella banalità dei programmi che si mandano in onda".