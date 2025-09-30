Corrado Augias vuole Romano Prodi in campo: "Perché sta a casa?"

"Domanda personale al professor Romano Prodi. Ma mentre tutto questo accade, voi saggi perché state a casa vostra?". Intervista surreale su La7 a La Torre di Babele, dove il conduttore Corrado Augias ha ospitato l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Il giornalista sembra quasi chiedere al professore di tornare in campo, proprio per consentire alla sinistra di tornare al governo dalla porta principale: ovvero vincendo le elezioni. Circostanza che non si verifica proprio da quando l'ex leader dell'Ulivo riuscì a sconfiggere niente poco di meno che Silvio Berlusconi.

Ma cosa ha risposto Prodi "il saggio"? "Perché ci tengono a casa nostra", si è giustificato. La domanda, a questo punto, sorgerebbe spontanea: chi lo costringe a starsene a casa? Ma Corrado Augias sembra conoscere già la risposta: "No, non è vero". "Io in questi anni ho fatto tanti discorsi, tanti articoli, tante proposte. Però...", ha ribadito il professore.