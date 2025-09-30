Libero logo
Corrado Augias vuole Romano Prodi in campo: "Perché sta a casa?"

di Andrea Carrabinomartedì 30 settembre 2025
(La7)

"Domanda personale al professor Romano Prodi. Ma mentre tutto questo accade, voi saggi perché state a casa vostra?". Intervista surreale su La7 a La Torre di Babele, dove il conduttore Corrado Augias ha ospitato l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Il giornalista sembra quasi chiedere al professore di tornare in campo, proprio per consentire alla sinistra di tornare al governo dalla porta principale: ovvero vincendo le elezioni. Circostanza che non si verifica proprio da quando l'ex leader dell'Ulivo riuscì a sconfiggere niente poco di meno che Silvio Berlusconi.

Ma cosa ha risposto Prodi "il saggio"? "Perché ci tengono a casa nostra", si è giustificato. La domanda, a questo punto, sorgerebbe spontanea: chi lo costringe a starsene a casa? Ma Corrado Augias sembra conoscere già la risposta: "No, non è vero". "Io in questi anni ho fatto tanti discorsi, tanti articoli, tante proposte. Però...", ha ribadito il professore.

Marche, Repubblica scarica Schlein? "8 punti, serve una riflessione"

Per il campo largo la batosta subita nelle Marche è stata talmente pesante da digerire che anche Repubb...

Augias però non ha mollato la presa. Il conduttore di La7 ha tentato il tutto per tutto per spingere l'ex premier a ributtarsi nella mischia politica: "Ma veda, lei le ha fatte sicuramente. Però le ha fatte nella veste di saggio, da fuori. Fare politica significa sporcarsi le mani, entrare nell'agone". "C'è tempo di seminare, c'è tempo di raccogliere", ha chiosato Prodi. 

La Torre di Babele: il botta e risposta Augias-Prodi

