Da noi a ruota libera, Ruggeri: "I cantanti di oggi? C'è chi vuole passare alla storia e chi..."

"I cantanti di oggi? Ci sono artisti che vogliono passare alla storia e altri che vogliono passare alla cassa": Enrico Ruggeri lo ha detto nello studio di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera su Rai 1. L’artista si è raccontato tra passato e presente. Senza dimenticare l'imminente futuro: il cantante infatti sarà padrone di casa di un nuovo show su Rai 2. Si chiamerà Gli occhi del musicista e vedrà Ruggeri nelle vesti di conduttore: "Racconto storie dei grandi della musica italiana: Toto Cutugno, Sergio Endrigo, Califano, Tenco... Porterò gli spettatori in viaggio con cantautori che hanno segnato la musica italiana".

"La sfida - ha proseguito l'artista - è quella di parlare di cultura facendo divertire e incuriosire il pubblico". Parlando, poi, del mestiere del cantautore ha svelato: "Penso che noi dobbiamo sempre un po' soffrire per scrivere canzoni. O quanto meno un po' esasperare, andare a solleticare paure e incubi. In realtà siamo sempre più allegri rispetto a quello che scriviamo". Infine, un pensiero sulla musica di oggi: "C'è stata una generazione di cantautori molto efficace: Fabi, Silvestri, Gazzè. Ma ormai parliamo di anni '90... in questo momento, come diceva Giorgio Gaber, c'è chi preferisce passare alla storia e chi preferisce passare alla cassa. Penso ci sia più gente appartenente alla seconda categoria".