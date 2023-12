Rita dalla Chiesa ammutolisce l'assessore di Gualtieri: "Allora perché i poliziotti no?"

12 dicembre 2023 a

a

a

I dipendenti Ama vengono pagati di più, con un bonus per le festività natalizie, ma Roma è nel degrado totale con i bidoni della spazzatura stracolmi e i rifiuti che invadono i marciapiedi, come mostra un servizio mandato in onda da Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, nella puntata del 12 dicembre. Alessandro Onorato, assessore al Campidoglio, che è in studio spiega che "in quattro giorni, a Natale, Santo Stefano, Capodanno e Befana, a Roma si produrranno 15 mila tonnellate di rifiuti in più. Il contratto nazionale non prevede l'obbligo nei festivi e il Comune ha fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi azienda privata. Chi sarebbe disposto a lavorare a Natale senza incentivi? Parliamo di 30 euro netti al giorno".

"Si è preparato bene l'assessore ma non è così. Vorrei mostrare le buste paga dei carabinieri e dei poliziotti che lavorano 24 ore su 24 e non chiedono bonus", tuona Rita Dalla Chiesa che è in collegamento. "Ci sono però altri 361 giorni in cui l’immondizia è lì all’aria aperta e non viene raccolta e noi viviamo con i cumuli di immondizia. In tutte le città del mondo non c'è la sporcizia che c'è da noi a Roma in questi ultimi anni".

Quindi interviene Chicco Testa: "Ama deve essere continuamente sostenuta perché è un’azienda in cui si lavora poco, ha un tasso di assenteismo del 20 per cento. Mi spiace dirlo e non voglio offendere nessuno. La colpa del sindaco Roberto Gualtieri è quella di continuare in questa politica consociativa".

A questo punto Onorato ribatte: "Noi abbiamo licenziato centinaia di persone altro che politica consociativa".