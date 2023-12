Luciana Littizzetto, gelo su Nove: "Avete rotto il bellissimo ca***"

11 dicembre 2023 a

Mezzanotte imbarazzante a casa di Luciana Littizzetto. La comica torinese, a Che tempo che fa, si sdraia come da copione sulla scrivania di Fabio Fazio (traslocata da Rai 3 al Canale Nove) e si abbandona a uno dei suoi consueti flussi di coscienza sempre ricchi di dettagli maliziosi e talvolta un po' volgarotti.

"Ma succede anche da voi?", esordisce rivolgendosi al pubblico in sala e idealmente ai telespettatori. Fazio la ascolta in silenzio, un po' preoccupato per non sapere dove Lucianina voglia andare a parare. "Ma com’è che ogni sera è Capodanno e nessuno dice niente? Nessuno si occupa di questo problema. A mezzanotte, all’una, alle due, regolarmente parte sempre il pem pem della Lamborghini…pem pem pem, pem pemperepem pem pem. Tu sei lì in pigiama che guardi sul Nove la Dottoressa Schiacciabrufoli e a un certo punto senti BOOOM BOOOM BADABUUUUM e pensi 'minc*** sto punto nero, che potenza…' poi ti affacci alla finestra e ti sembra di essere a Baghdad nel 1991. Io che ho il sonno leggero che se cade un acaro mi sveglio... Mi viene la tachicardia col ritmo del Carnevale di Rio".

Il riferimento è al fenomeno dei fuochi d'artificio che, senza motivi apparenti, sconvolgono sonoramente le notti di molte città italiane. "Io capirei ancora a Capodanno, per la festa del Santo Patrono o se vince il campionato la squadra della città però un giorno qualunque di un mese qualunque, noioso come una puntata di Rai Parlamento non capisco perché debba ritrovarmi i festeggiamenti di Ferragosto".

"Quindi - conclude la storica spalla di Fazio - a nome di tutti i cittadini d’Italia posso dire? Avete rotto il bellissimo e sempre in voga ca***o. Sparatevi un missilino nel Cocoricò. Avete voglia di far fracasso? Andate in un bosco solitario, vi mettete i petardi negli slip e fate esplodere. Poi fateci sapere".