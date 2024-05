Kate Middleton, William va a un evento e la lascia da sola: cosa c'è dietro

18 maggio 2024 a

a

a

Non è un periodo facile per la corona inglese: sia il re Carlo che la principessa Kate stanno affrontando delle cure per dei tumori non meglio specificati. Ecco perché nelle scorse settimane si sono visti solo la regina consorte Camilla e il principe William agli eventi pubblici. Il prossimo impegno per la famiglia reale si terrà giovedì 6 giugno, il cosiddetto D-Day, ovvero la giornata commemorativa dello sbarco in Normandia.

Da Palazzo hanno fatto sapere che il principe William si unirà a re Carlo e alla regina Camilla nel loro viaggio in Normandia in occasione dell'80esimo anniversario dello storico evento. La cerimonia viene organizzata dal ministero della Difesa e dalla Royal British Legion. Non ci sarà invece la Middleton. Nel video in cui annunciò la malattia, la principessa del Galles disse chiaramente che desiderava riposarsi e stare vicina ai suoi bambini nel massimo riserbo possibile. La presenza di William, tuttavia, fa supporre che forse Kate stia meglio.

Re Carlo ai ferri corti con Harry? "Colpa di William": la soffiata-choc

In un primo momento anche il primogenito del re aveva rinunciato ai suoi impegni per stare vicino alla moglie. Di recente, invece, è tornato a farsi vedere più spesso in pubblico. E quando partecipa a un evento, capita quasi sempre che i sudditi gli chiedano come stia Kate. A tal proposito, proprio venerdì scorso, mentre visitava un ospedale sulle isole Scilly, il futuro re d'Inghilterra ha rivelato: "Sta bene".