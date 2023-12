Di Martedì, Eliana Corno contro la Fornero: "Lei non ha la minima idea"

Roberto Tortora 13 dicembre 2023 a

a

a

Pensioni e manovra economica al centro del dibattito che ha animato l’ultima puntata di Dimartedì, talk di approfondimento politico di La7 condotto da Giovanni Floris. E c’è stato un duro scontro tra la sindacalista Eliana Como ed Elsa Fornero, economista ed ex-ministro del Lavoro e delle Politiche sociali nel governo Monti. La Como attacca, accusando la Fornero di esser sempre stata una teorica, avulsa dal contesto reale dei lavoratori: “Qui si parla di sistema pensionistico e non è che c'è qualcuno che non conosce come funziona o qualcuno che parla a slogan, perché le dico una cosa, lei sicuramente sa tantissime cose professoressa, ma non sa, non ha la minima idea di qual è la condizione di chi lavora, di chi un'ora e mezza fa è entrato in fabbrica a fare il terzo turno, di chi lavora nei campi, di chi lavora nei cantieri, di chi lavora anche nei supermercati, di chi lavora anche nella sanità. Non ne ha la minima idea – prosegue nell’arringa la Como - e queste persone si sentono tradite da questo governo, perché avevano creduto esattamente alla promessa che sarebbe stata abrogata la legge Fornero che è quella che pesa sulle loro vite, sulla loro condizione di lavoro”.

Elsa Fornero prova a replicare: “Volevo dire che agli attacchi personali sono abituata…”. La Como, però, la zittisce subito: “Non è un attacco personale il mio, no non è un attacco personale, si assuma la responsabilità politica della sua riforma, io non l'ho attaccata personalmente, non l'ho neanche interrotta prima quando parlava, eppure diceva cose che mi facevano accapponare la pelle”. L’ex-ministro, allora, prova a continuare la sua risposta: “Quando lei dice che non conosco il lavoro, non conosco le persone che lavorano, sbaglia. Se lei sapesse quante persone io ho incontrato, persone che lavorano nelle fabbriche, negli uffici, giovani, meno giovani, persone di tutti i tipi che mi hanno molto invitata a incontrarli e l'ho fatto e ho parlato con loro. Non siete solo voi a conoscere i lavoratori”.

Qui il botta e risposta tra Eliana Como ed Elsa Fornero a DiMartedì

"Questo lo sa?!": Bocchino inchioda la Di Cesare, caos in studio | Video

La sindacalista, allora, la stronca definitivamente: “Non li conosce e non conosce neanche il valore degli assegni di pensione, perché prima ha detto che si va in pensione con assegni dignitosi con la sua riforma. Invece con il sistema contributivo che, grazie a lei, abbiamo dal 2012 si va in pensione con pensioni da fame, oltre che più vecchi. Lei questa realtà non la conosce professoressa, sa tante altre cose, ma non questa”.