Caduta Libera, il dentista Luca sconcerta l'Italia: quale parola non riesce a indovinare

14 dicembre 2023 a

a

a

Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, mercoledì 13 dicembre. Siamo su Canale 5, dove va in onda il rodatissimo quiz condotto da Gerry Scotti, Caduta Libera, che chiuderà i battenti questa stagione al termine della settimana in corso, con la puntata di sabato.

Tra i concorrenti ecco Luca: dentista, sportivo, crossfitter e arrivato in studio in compagnia di suo marito, presentato parimenti da Gerry Scotti. Luca, bene ribadirlo, è un dentista. O almeno, lui stesso si è presentato come tale e non vi è alcuna ragione al mondo per dubitarne, ovviamente.

"Siamo tutti italiani, noi". Gerry Scotti, la bordata contro Antonella Clerici

Ma arriviamo al punto. Davvero sorprendente. Al "cortocircuito dentistico" che si è concretizzato negli studi di Caduta Libera. Ad un certo punto Luca deve indovinare la parola definita da questa frase: "La macchina per lo zucchero filato, presentata a una fiera nel 1904, fu inventata da un...". Dunque, in calce, si vede la soluzione: "D**T**T*". Qual era la soluzione? Dentista, appunto. Ma il dentista Luca non la ha azzeccata...