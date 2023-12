Verissimo, Patrizia Pellegrino in lacrime: "Non avevo più voglia di vivere"

16 dicembre 2023 a

"Riccardo mi manca tanto, manca all'appello nella nostra famiglia": Patrizia Pellegrino, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato del figlio scomparso a pochi giorni di vita. "Dopo la sua morte non avevo più voglia di vivere - ha proseguito nel suo racconto -. Mi avevano detto che non avrei potuto avere altri figli e io mi chiedevo: Che vivo a fare?". Tra le lacrime ha poi rivelato: "Ogni volta che penso a Riccardo sto male. Sono sicura che lui è il mio angelo custode, che mi ha protetto in tutti i momenti brutti. Lui e il mio papà sono le anime buone che mi avvolgono in uno scudo d'amore di protezione totale. Quando mio marito mi ha detto della sua morte, ho pensato di morire anche io. Sono caduta in una grande depressione. Inoltre pensavo di non poter avere altri figli. È stata veramente dura".

Poi, però, ha trovato la forza per iniziare il percorso che l'ha portata ad adottare il figlio Gregory. Subito dopo, inaspettatamente è arrivato suo figlio Tommaso. "Dopo Tommaso, ho voluto cercare la femminuccia", ha confessato la Pellegrino. Che però ha rivelato anche quanto sia stata difficile la gravidanza successiva, quella che ha poi portato alla nascita della figlia Arianna: "Al sesto mese mi hanno diagnosticato l'idrope fetale. Rischiavo di perdere Arianna e perdere io stessa la vita. Hanno fatto nascere Arianna al sesto mese, era piccolissima, con problemi gravissimi, ma lei ha voluto vivere". Parlando di Arianna oggi, la Pellegrino ha raccontato: "Ha subito decine di operazioni da bambina. Per alcune credo che mi abbia anche odiata. Oggi però in casa riesce a spostarsi autonomamente".

