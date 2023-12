Romina Carrisi commuove l'Italia: "Finalmente ho capito lo scopo del mio corpo"

14 dicembre 2023 a

"Finalmente ho capito lo scopo del mio corpo e mi piace vedere crescere la mia pancia". A poche settimane dalla nascita del suo primo figlio, Romina Carrisi, ha raccontato di come sta vivendo questa meravigliosa esperienza in una intervista rilasciata a Confidenze rivelando come con la gravidanza sia cambiato in meglio anche il rapporto con il suo corpo. "Da piccola ero un po' cicciottella, da ragazzina la vivevo male. Adesso, finalmente, ho capito", ha detto la figlia di Al Bano e Romina Power.

Ha capito di essere bellissima. E lo dimostra una fotografia che ha pubblicato lei stessa su Instagram con la quale fa sapere al suo bambino, che chiama "amore mio", di non veder l'ora di conoscerlo. "Siamo in tanti ad aspettarti", dice al figlio dopo avergli promesso che "t’insegnerò l’amor proprio, che la prima relazione che devi avere è con te stesso perché detterà di conseguenza tutte le altre. T’insegnerò il rispetto, per le religioni, culture, pensieri e vissuti diversi dal tuo. T’insegnerò a essere libero di esprimerti senza offendere, difenderti senza essere aggressivo, viaggiare senza perderti".

Il bimbo nascerà i primi di gennaio e Romina Carrisi tiene un po' tutti con il fiato sospeso a proposito del nome. "Non si chiamerà Al Bano", ha assicurato però la futura mamma. "Sarà un nome antico. Punto su un nome non inflazionato, che renda il bambino riconoscibile. A me è piaciuto chiamarmi come mamma, ma per lui preferisco un nome che sia tutto suo". La gravidanza era stata rivelata a ottobre a Verissimo: "Sono incinta di cinque mesi e mezzo, mio figlio dovrebbe nascere il 14 gennaio. Fino a ora ho preferito tenere nascosta la gravidanza; quest'estate mi sono chiusa in una masseria con mamma per vivere questo momento insieme alla mia famiglia... non volevo renderlo pubblico troppo presto", aveva spiegato Romina aggiungendo che "questo figlio ho aspettato tanti anni per averlo, lo volevamo sia io sia il mio compagno", cioè Stefano Rastelli, 53 anni, regista, che ha già due figli nati dal precedente matrimonio.