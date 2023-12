Littizzetto scrive a Babbo Natale: "Cosa regalare a Meloni", travolta dalle critiche

18 dicembre 2023 a

Una lettera questa volta indirizzata a Babbo Natale, quella scritta da Luciana Littizzetto. In collegamento - causa Covid - con Che Tempo Che Fa sul Nove, la spalla di Fabio Fazio esordisce affermando: "Noi siamo sempre noi. Io in collegamento e lo sfinito dietro la scrivania. Il ratto e la topa. Il trottolino amoroso e il dududadada. Il passero solitario e la passera da compagnia. Siamo sempre qua ma non siam più di là…". Da qui il riferimento all'addio, più che volontario, alla Rai: "Segnatelo. Siamo al 9. Quindi i regali non portarli alla Rai. Conviene anche a te. Perché se ti presenti da quelle parti vestito di rosso e con la barba come Marx ti fanno fare la fine nostra".

Ecco allora il suo desiderio: "Potresti per cortesia farci trovare sotto l’albero un po’ di c***?". E perché no, "porta tanta, tanta, tanta salute a Papa Frank. A secchiate e a vagonate". E il passaggio sul governo è dietro l'angolo: "Regala a Mattarella un tir di cravatte già storte e a Tajani che sta stretto tra Salvini e Meloni, un bel fegato nuovo e una riserva di bile… Dona a Giorgia nuovi parenti… un cugino di secondo grado… una sorella che non sapeva di avere… anche tre uomini e una nonna, va bene lo stesso… Perché ci sono ancora tanti tanti tanti ruoli da ricoprire tra partito e governo e i parenti non bastano mai. E già che ci sei portale anche un po' di mega-bite di memoria, che la sua è piena e non si ricorda più una mazza di quello che diceva quando era all’opposizione. Di solito il contrario di quel che dice adesso".

Una lunga missiva, che prende poi di mira Elly Schlein e la sinistra ma che si conclude con le più classiche delle banalità: "Per questo Buon Natale e Viva l’Italia antifascista". Un chiaro riferimento alle urla partite dal loggione della Prima della Scala e diventate subito il motto del Pd. E ora anche della Littizzetto. Al punto che in diversi non hanno apprezzato. "Era in collegamento da uno dei suoi 22 immobili?", commenta un utente di X a cui fa eco un altro: "Booo io non comprendo che c’è da ridere davanti alle battute patetiche anzi mi chiedo che tipo di persona beota possa passare la serata guardando questi 2". Finita qui? Niente affatto: "Caro babbo Natale portaci via i sinistroidi strapagati cacciati dalla Rai che adesso ancora pensano di poter dettare legge. Ne abbiamo pieni i maroni di loro".