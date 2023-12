Che tempo che fa, la domanda della Littizzetto che imbarazza Fazio

04 dicembre 2023 a

Giallo in diretta. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto aspettavano Mahmood a Che tempo che fa, in onda sul Nove, nella puntata di ieri sera, domenica 3 dicembre. Ma il cantante proprio ieri è stato annunciato tra i big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2024.

Quindi la comica ha chiesto al conduttore: "Ma non doveva esserci Mahmood stasera?". E Fazio ha spiegato con un'espressione che lasciava trasparire tutta la sua perplessità: "Stamattina la casa discografica ci ha comunicato che, dal momento che va a Sanremo, non poteva venire per delle nuove regole".

"Una regola di stamattina fatta apposta?", insinua Luciana Littizzetto. Che chiede: "Non ospiteremo neanche il vincitore di Sanremo quindi?". E Fabio Fazio risponde: "Noi abbiamo sempre avuto il vincitore di Sanremo, ma dopo il Festival possono andare solo nei programmi Rai per due giorni. C'era tutto il pubblico che aspettava Mahmood, mi dispiace".

Da Fiorella Mannoia ai Negramaro, da Loredana Bertè ad Annalisa, passando per il ritorno di diversi vincitori di passate edizioni come appunto Mahmood, Diodato, Il Volo, Renga ed Emma, Amadeus ha stilato la lista dei big in gara a partire dal 6 febbraio prossimo proponendo un cast stellare e pieno di novità. In diretta al Tg1 il conduttore e direttore artistico al suo quinto e ultimo Festival ("Assolutamente sì ma sarà una grande festa e siete tutti invitati"), ha elencato come promesso un roster ricchissimo, stilato dopo aver modificato all’ultimo minuto il regolamento stesso della rassegna variando da 23 a 27 i big in gara e portando così gli artisti complessivi sul palco da 26 a 30, comprensivi dei 3 artisti vincitori di Sanremo Giovani Edizione 2023.