La7, incidente fuori dagli studi. Parenzo sconvolto: "Due ore e ancora niente ambulanza"

"All'ennesima chiamata sia delle persone presenti che dei vigili urbani, pare che sia stato cambiato il codice di intervento della signora, portandolo a un livello di urgenza più alto, probabilmente un codice giallo": un giornalista de L'Aria che tira lo ha detto in collegamento con David Parenzo, riferendosi a un incidente avvenuto questa mattina fuori dagli studi di La7. Intanto la telecamera riprendeva una signora a terra, incapace di alzarsi. "L'ambulanza non si vede - ha continuato l'inviato -. Tant'è che la signora ha chiesto l'aiuto di una sua amica che dovrebbe arrivare a breve con un taxi. La signora però ha problemi ad alzarsi dall'asfalto, quindi quello che le serve ovviamente è un aiuto medico".

"Vedete in diretta fuori da La7 i vigili che stanno gestendo il flusso del traffico - è quindi intervenuto il conduttore -. Sono le 13, la signora ha avuto questo incidente vicino a La7 alle 11.10. Sono praticamente due ore e l'ambulanza ancora non c'è. La spiegazione che spesso si dà in questi casi è: abbiamo le ambulanze con le barelle che tengono le persone davanti al pronto soccorso perché dentro al pronto soccorso non c'è posto".

Qui l'intervento di David Parenzo a L'Aria che tira

Nel dibattito, poi, è intervenuta un'ospite del talk, Janina Landau, giornalista di Class CNBC: "Trovo assurdo che debba arrivare un taxi, se una persona paga le tasse è giusto che ci siano dei servizi adeguati. Ricordiamoci che la sanità fa capo alle regioni, quindi è anche vero che ci sono delle realtà come quella di Roma e delle grandi metropoli dove si fatica. Va commissariata, già lo era, evidentemente non basta".