Reazione a catena, il concorrente sconcerta il pubblico: "Come mi hanno cresciuto i miei genitori"

18 dicembre 2023 a

a

a

Sono i Tieni il tempo i campioni in carica di Reazione a Catena, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1. Pur non essendo da molto tempo all'interno del programma, il trio ha già segnato un record: nelle ultime tre settimane, sono quelli che hanno vinto di più. Un trend che i tre sono riusciti a mantenere anche nella sfida andata in onda ieri sera, domenica 17 dicembre, quando si sono trovati ad affrontare gli Alza e schiaccia.

I Tieni il tempo sono riusciti ad avere la meglio sui loro avversari al momento dell'Intesa Vincente. Poi, sono arrivati all'Ultima parola con 6.438 euro. La composizione della prova era: "Piatto, Es….o, ?". Il trio ha deciso di comprare il terzo elemento, “Detto”, scendendo quindi a 3.219 euro di montepremi. E alla fine ha scelto come parola per la risposta finale “Esclusivo”. Purtroppo il termine esatto era un altro.

"Dopo il piatto espresso sospendete Reazione a Catena": l'accusa imbarazzante

La puntata del quiz è stata, come al solito, parecchio commentata sui social. A colpire un utente, in particolare, sarebbero state le parole di un concorrente. Anche se non viene specificato di chi si tratta. "Sconcerto a reazione a catena - si legge nel tweet del telespettatore -. Un concorrente: 'I miei genitori mi hanno cresciuto come se fossi un tubo catodico'".