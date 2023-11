Gasparri, schiaffo a Parenzo: "Chi segue la politica lo capisce da solo"

Claudio Brigliadori 30 novembre 2023 a

Lunedì a David Parenzo non era andata benissimo con Vittorio Sgarbi. Il critico, ospite di L’aria che tira su La7, era rimasto dietro le quinte, al telefonino. «Con chi sei? Incredibile, pubblicità. Ci vediamo tra poco», allargava le braccia il padrone di casa. E al suo un po’ stizzito «fai tutto con comodo amico mio», il professore aveva risposto con il più classico dei «sei sempre a rompermi i cog***i».

Fatto tesoro della preziosa lezione, l’indomani Parenzo si “regola” con un altro cavallo pazzo delle dirette, il vulcanico senatore azzurro Maurizio Gasparri. «Protagonista del caso del giorno, no?», lo stuzzica David con il forzista che se la ride, «dell’anno, del secolo». «Appena nominato presidente del gruppo dei senatori di Forza Italia, si è dimesso dalla vicepresidenza del Senato dopo una inchiesta di Report...».

"No no no - lo corregge a tempo di record Gasparri -, mi sono dimesso dopo essere stato eletto capogruppo su richiesta del mio partito». «Quindi le due cose non sono correlate», insiste sibillino il conduttore. «Chi segue la politica lo capisce da solo. C’è un momento di riorganizzazione del mi partito e mi hanno chiesto di assumere un ruolo più politico...», tira dritto Gasparri indaffarato a pulire con una salvietta lo schermo del tablet davanti a lui.

«Posso chiedere cosa sta facendo?», domanda incuriosito Parenzo. «Pulisco perché è sporco, anzi faccia anche lei», è l’invito dell’ex ministro. E David coglie l’occasione al balzo: «Io per carità svolgo tutti i ruoli tranquillamente», spiega mentre a sua volta netta lo schermo. «Si ricorda quando Berlusconi con Travaglio...». Citazione altissima che strappa a Gasparri un sorriso nostalgico: «Berlusconi lo fece con un fazzoletto sulla sedia, se vuole le faccio pure quello».