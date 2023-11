Meteo, Vittorio Sgarbi gela Paolo Sottocorona: "Si muovono come vogliono"

28 novembre 2023 a

a

a

Esilarante siparietto tra Vittorio Sgarbi e Paolo Sottocorona nel salotto di David Parenzo a L'aria che tira, su La7, nella puntata di questa mattina 28 novembre. Il critico d'arte infatti ha assistito alle previsioni del tempo di Sottocorona ma anziché restare seduto al suo posto e ascoltare in silenzio il vulcanico Sgarbi si è alzato ed è andato vicino al meteorologo per vedere meglio la mappa: "Devo andare in Albania e volevo capire com'è il tempo", dice a Parenzo.

A quel punto Sottocorona risponde: "Dalle forme delle nuvole... D'altra parte dicono che la meteorologia è la più scientifica delle forme d'arte quindi io nel mio piccolo...", azzarda il meteorologo.

Meteo, Paolo Sottocorona: torna l'estate, clamoroso a metà novembre

Qui il siparietto di Sgarbi e Sottocorona a L'aria che tira

"Una forma d'arte non premeditata perché si muovono come vogliono", ironizza Vittorio Sgarbi. "Una forma d'arte che dovrebbe essere predetta ma non sempre ci riusciamo", ammette con altrettanta ironia Sottocorona.

Meteo, la frustata della corrente artica: giovedì e venerdì, cosa può accadere

Il quale poi passa alle vere e proprie previsioni del tempo per oggi e domani 29 novembre. "Le nuvole non mancano, le piogge arriveranno sul mar Tirreno e sulla Sardegna, più deboli al nord oggi", spiega l'esperto. Domani invece "migliora al Nord con molte schiarite. Temperature non particolarmente fredde", soprattutto "al Centro sud". Ma attenzione, conclude Sottocorona perché se "mercoledì tutto sembra tranquillizzarsi", "giovedì si ricomincia". "Grazie caro collega", lo saluta infine Vittorio Sgarbi.