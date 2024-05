Fedez, la nota dello staff: "Le sue condizioni di salute"

20 maggio 2024 a

Le condizioni di salute di Fedez sarebbero "più gravi di quanto immaginato". E' quanto filtra dallo staff del rapper, produttore e conduttore di X Factor, costretto a rinunciare alla già annunciata partecipazione allo show di Alessandro Cattelan Da vicino nessuno è normale.

A fronte di queste voci, rilanciate dall'agenzia Ansa, arriva una nota proprio dei collaboratori più stretti di Fedez nel giro di pochi minuti: "Non è ricoverato come qualcuno scrive, è stato male. Non è in gravi in condizioni". Fonti vicino al rapper, raggiunte dall'agenzia Adnkronos, aggiungono: "Federico è stato male, doveva registrare Cattelan sabato e non ha potuto. Non è ricoverato".

Federico Lucia, questo il nome all'anagrafe dell'ormai ex marito di Chiara Ferragni, nelle ultime ore era stato costretto a dare forfait al programma di Rai 2 per "motivi di salute". Qualcuno aveva ipotizzato un "alibi di facciata", una scusa. Non sarebbe così, purtroppo: tornano dunque ad addensarsi interrogativi angoscianti sul conto del 34enne artista milanese che nel 2022 era stato operato d'urgenza per un cancro al pancreas e che nei mesi successivi aveva affrontato altri ricoveri e momenti di difficoltà psicofisiche ammesse pubblicamente,

Scriveva l'Ansa: come fatto filtrare dal suo stesso staff, lo stato di salute di Fedez "si sarebbe aggravato" e la situazione che lo ha portato ad annullare la partecipazione alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale risulterebbe "più grave di quanto immaginato" in un primo momento.

"Come concordato con ufficio stampa dell'artista - aveva fatto sapere sabato scorso l'ufficio stampa della Rai in una nota assai stringata e senza alcun dettaglio ulteriore -, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d'esordio di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2".