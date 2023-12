Chiara Ferragni, scontro tra Cruciani e Vittorio Feltri: "Un genio?"

Roberto Tortora 22 dicembre 2023 a

A Dritto e Rovescio si dibatte animatamente del caso Ferragni e del pandoro di una beneficenza inesistente. Paolo Del Debbio, conduttore del programma di approfondimento politico di Rete 4, incalza uno dei suoi ospiti, lo speaker di Radio 24 Giuseppe Cruciani, padrone di casa, a sua volta, del programma radiofonico di successo La Zanzara. Cruciani si trova a dissentire con Vittorio Feltri, il quale si è limitato a glorificare le qualità imprenditoriali di Chiara Ferragni.

Queste le parole di Cruciani: Io non sono d'accordo con Feltri nella maniera più assoluta, per un semplice motivo: Feltri non entra nel motivo della vicenda, dice semplicemente che è un genio e sicuramente ha dei meriti per aver costruito quello che lui chiama un impero. Io sono dell'idea, però, che la beneficenza si faccia in due modi: uno può anche non dirlo, ma se decidi di dirlo quando guadagni un cachet, ed è legittimo guadagnare un cachet facendo pubblicità, devi dire ‘io incasso tot, 100, e - faccio un esempio - do 30 in beneficenza’. C'è trasparenza massima. 30 per dire, cifre a caso".

"Oppure - prosegue - l'altra strada è quella, come hanno indicato moltissime associazioni no profit in queste ore e in questi giorni, è quella di metterci la faccia e di spingere le persone a dire ‘date questi soldi in beneficenza per questa associazione o per quest'altra associazione’. Tutto il resto è pura operazione di marketing e business. Ora, è legittimo fare marketing e business, però lo devi dire, non puoi coprirti dietro un panettone griffato per i soldi all'ospedale”.

Su X i commenti al video di Cruciani non sono teneri nei confronti della Ferragni, c’è chi scrive: “Si parla tanto di ERRORE ma, tale ‘errore’ è stato a discapito di bambini malati... e a guadagno di milionari. io lo chiamo ORRORE”. Un altro utente la pensa così: “Si, è una questione di strategia di business ed è una buona cosa che sia venuta fuori, perché c’è un elemento di giudizio in più per l’opinione pubblica. Tutto sommato nessuno poteva aspettarsi qualcosa di diverso, forse solo uno stile più elegante da una coppia così amata”. Insomma, per Chiara Ferragni e Fedez la bocciatura è senz’appello.