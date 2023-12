Chiara Ferragni e Fedez, Ruggeri: "Non ricordo un video di Berlusconi..."

Claudio Brigliadori 22 dicembre 2023 a

«Che i cantanti cantino e che le influencer influenzino, come fanno benissimo». Per il resto, bocche cucite sulla politica come sulla beneficenza. Andrea Ruggieri oggi è il direttore del Riformista di Matteo Renzi, ma è stato un big parlamentare di Forza Italia e braccio destro di Silvio Berlsconi. Ospite di Nicola Porro a Stasera Italia su Rete 4, l’ex deputato azzurro commenta la vicenda, ormai una telenovela, di Chiara Ferragni, trascinata nella polvere (non solo social, è anche stata aperta una inchiesta- contro ignoti- alla Procura di Milano) dal pandoro-gate.

A difenderla il marito Fedez, che ha ricordato lo sforzo economico sostenuto dalla famiglia per la collettività durante l’emergenza Covid. «Ricordo bene che in pandemia ha donato i posti letto, li ha donati. Io non l’ho fatto sinceramente», sottolinea Porro nelle vesti di avvocato del diavolo: «Questo è esibizionismo, Nicola. Tanto di cappello, io non ho nessun pregiudizio nei confronti di chi ha saputo fare il cantante e inventarsi un lavoro come influencer. Io sono un fan di queste imprese, dopodiché fai il cantante e fai l’influencer. Va riportato tutto nelle dimensioni giuste, senza esibizionismi vari. Che la Regione Lombardia si ritrovi a dover rispondere a un cantante, che difende la moglie influencer forse ingiustamente attaccata dalla premier per una vicenda che come la metti la metti è imbarazzante, perché è di una ipocrisia imbarazzante spacciare per beneficenza quello che è lecito business, beh questo significa che prima o poi qualcuno arriverà a bucare il pallone a tutti questi ragazzi».

«C’è anche un po’ un minimo di eleganza - chiosa Ruggieri -. Ai tempi Silvio Berlusconi sborsò di tasca sua 10 milioni per quell’ospedale, non fece video in cui rivendicava quel gesto».