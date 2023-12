Enrica Bonaccorti a Verissimo: "Operata al cuore, mia figlia una badante"

23 dicembre 2023 a

E' una Enrica Bonaccorti visibilmente provata ed emozionata quella che entra in studio a Verissimo, su Canale 5, ospite di Silvia Toffanin insieme alla figlia Verdiana.

Insieme, le due donne raccontano i "mesi difficili" affrontati dalla conduttrice, ex storico volto di Non è la Rai, che ha rischiato la vita e si è sottoposta mesi fa a un delicatissimo intervento al cuore.

La diagnosi era arrivata all'improvviso, drammatica, dopo Tac e coronagrafia: arterie ostruite e intervento d'urgenza per scongiurare il peggio. "Sono ancora un po' fragile ma sto bene - spiega la Bonaccorti, 74 anni, con la voce tremante -. Mia figlia è stata la mia cura, è stata accudente come una badante, una mamma".

Dopo l'operazione a cuore aperto, durata 8 ore, la conduttrice aveva spiegato che senza l'intervento avrebbe avuto appena due mesi di vita. "Sono stati mesi difficili in cui ho visto il buio totale. Mi sono messa in gioco, ho cercato di capire come sarebbe stata la vita senza mia mamma ma non riuscivo a immaginarla - ha ammesso Verdiana -. Sono diventata meno figlia e più apprensiva, mia mamma è la persona più importante insieme a mio figlio".

"Sono stata otto ore in sala operatoria e più di un'ora con il cuore da un'altra parte, letteralmente. Nel mentre mia figlia ha gestito tutto da sola, anche la casa, è stata incredibile - riconosce la Bonaccorti, commossa -. Se non fossimo parenti e fosse un uomo giuro la sposerei, è eccezionale". E alla Toffanin sfugge un sorriso con gli occhi lucidi.