Verissimo, Delia Duran confessa: "Molto doloroso"

“Abbiamo deciso di programmare il parto cesareo perché il bambino era troppo grande. E quindi il dottore mi ha consigliato di fare questo tipo di parto": Delia Duran lo ha raccontato nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Ospite del programma anche il marito Alex Belli, che sul parto cesareo ha detto: “È stato pure propedeutico perché nell’ultima ecografia non si vedeva, ma invece il bambino aveva il cordone ombelicale tutto intorno al collo”.

Poi, quando la conduttrice ha chiesto a Delia Duran com’è stato il post parto, la neo mamma ha spiegato di aver vissuto giorni dolorosi: “È stato complicato. Diciamo che i primi giorni è stato molto doloroso, però ne è valsa la pena”. La Toffanin ha sottolineato anche che la coppia ne ha passate parecchie prima di accogliere il primo figlio. E Belli ha subito risposto dicendo che tutto quello che hanno vissuto alla fine li ha solo resi più forti: “Tutto quello che abbiamo passato, pure le cose difficili quando ci siamo allontanati, ogni volta ci ha fortificato di più. E il piccolo Gabriel è stato il risultato".