Verissimo, Amendola non trattiene le lacrime: "Possiamo andare avanti?"

"Antonello è stata una delle persone migliori che io abbia mai conosciuto, come uomo e come essere umano. Mi manca tanto”: Claudio Amendola lo ha detto in collegamento con Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, parlando del collega, l'attore Antonello Fassari, scomparso il 5 aprile 2025 all’età di 72 anni, al termine di una lunga malattia. I due hanno condiviso per anni il set della fiction Mediaset I Cesaroni, in onda con una nuova stagione a partire da domani, lunedì 13 aprile, su Canale 5.

Dunque, invitato come ospite a Verissimo per presentare la nuova stagione della serie tv, nuove puntate che riportano sullo schermo dei protagonisti molto amati, Amendola ha subito voluto ricordare l'amico e collega. La morte di Fassari, tra l'altro, era arrivata poco prima dell’inizio delle riprese, lasciando un segno profondo nella produzione e nel cast. Parlando di lui, l'attore non solo non ha nascosto la forte commozione ma ha anche accompagnato le sue parole con un gesto simbolico, un bacio rivolto verso il cielo.