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Verissimo, dramma per Raffaella Fico: "Lui improvvisamente ha scelto di andar via"

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domenica 12 aprile 2026
Verissimo, dramma per Raffaella Fico: "Lui improvvisamente ha scelto di andar via"

1' di lettura

Un momento difficile per Raffaella Fico, che si è sfogata in una lunga intervista con Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Parlando della fine della sua ultima relazione, in particolare, ha raccontato: "Andava tutto bene in realtà e poi c’è stato un momento in cui lui improvvisamente ha scelto di andar via, lui ha deciso poi di andar via e prendersi un momento per sé, è stata una cosa improvvisa chiaramente che non mi aspettavo". Poi ha aggiunto: "Credo che lui abbia avuto bisogno di un momento per stare da solo, per riflettere, non lo so… Magari a lui ha qualcosa dentro, delle problematiche, delle pressioni, non lo so cosa può essere successo onestamente".

Raffaella Fico, in ogni caso, ha sottolineato che "io rispetto la sua scelta, comunque insieme stavamo costruendo una famiglia". E infine, ha chiosato con un po' di speranza: "Quando tornerà, credo mi debba dare delle spiegazioni, se dovesse tornare. E poi nella vita mai dire mai".

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