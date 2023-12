Barbara D'Urso "torna in Rai: ecco chi sfiderà". Feroce vendetta contro Mediaset?

28 dicembre 2023 a

a

a

Ora sarebbe davvero tutto pronto per il ritorno in tv di Barbara D'Urso. Un ritorno che assumerebbe contorni e fattezze semplicemente clamorose. Infatti, Carmelita potrebbe approdare in Rai. Ma non solo...

Le prime indiscrezioni sull'accordo con Viale Mazzini sono state diffuse dal settimanale Oggi, che sembra confermare la notizia del ritorno della ex regina della domenica pomeriggio di Mediaset in un contesto nuovo, con uno studio e una rete diverse, quella pubblica.

Le indiscrezioni circolanti suggeriscono inoltre una possibile "vendetta" nei confronti di Pier Silvio Berlusconi: si ipotizza che Viale Mazzini vorrebbe programmare Barbara D'Urso nella fascia oraria che le ha portato maggior successo, la domenica pomeriggio, proprio quando va in onda Silvia Toffanin, compagna dell'ad del Biscione, con lo storico format Verissimo, in onda su Canale 5.

Amadeus, addio a Lucio Presta: un terremoto alla vigilia di Sanremo, cosa c'è dietro

Ovviamente nulla di ufficiale, ma i rumors indicano un accordo in cui D'Urso potrebbe prendere il posto di Francesca Fialdini, mentre Mara Venier rimarrebbe salda nella sua posizione con Domenica In. Come detto, se questo fosse il quadro, sarebbe davvero pirotecnico.