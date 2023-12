Fuori dal Coro, Attilio a 93 anni mette ko il bandito: "Lo ho steso con un pugno"

28 dicembre 2023 a

"Mi sono trovato in una situazione un po' difficile": intervistato da Fuori dal Coro, l'ex campione di scherma Attilio Fini, 93 anni, parla di un tentativo di rapina avvenuto a Milano nei suoi confronti. Tentativo che per fortuna è fallito grazie ai riflessi e al coraggio della vittima. "Tornavo a casa e ho visto che c'era un uomo che mi seguiva, mi sono girato e lui mi ha puntato la pistola sul petto. Urlava: 'orologio, soldi...'", ha detto Fini all'inviata della trasmissione di Rete 4, Maria Letizia Modica.

"Gli ho dato uno spintone, un pugno", ha raccontato il 93enne, ripercorrendo quei momenti drammatici. Il fatto risale a lunedì 18 dicembre nel tardo pomeriggio in zona Washington, a Milano. In un'intervista al Giorno, l'ex campione è stato ancora più specifico su quanto successo: "D’istinto gli ho tirato un colpo sulla mano, la pistola è caduta. Poi gli ho dato una spinta e lui è caduto tra le moto che erano parcheggiate a bordo della strada".

"Un solo colpo". A 93 anni abbatte il rapinatore a mani nude: chi è quest'uomo

L'ex campione di scherma, poi, ha attribuito proprio allo sport che ha praticato per tanti anni il merito di averlo reso così pronto in quella difficile situazione: "Questo sport mi ha salvato da questo delinquente". L'inviata del talk, quindi, ha spiegato nel servizio che si trattava di "un delinquente vero e proprio, a tentare di rapinarlo è stato un uomo ricercato in Algeria per omicidio". "Ti devi difendere da solo per forza di cose", ha chiosato Fini.