DiMartedì, Santoro insulta: "Meloni, gruppo di scappati di casa, si sparano tra i c***"

Michele Santoro, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 9 gennaio insulta la premier e i Fratelli d'Italia commentando la vicenda di Emanuele Pozzolo per lo sparo durante la notte di Capodanno. "Il problema è: perché la gente continua ad avere fiducia in Giorgia Meloni e nel suo gruppo di scappati di casa che la circondano? Perché assomigliano un po' al popolo, loro sono un po' più espressione di una sensibilità popolare, anche questa loro maldestria, il fatto che si sparano tra i cogli***...", attacca il giornalista ed ex conduttore.

Quindi Giovanni Floris interviene con una battuta: "Tra 'i', no tra..." E Santoro riprende: "Li fanno somigliare un po' più agli italiani". "Sì sì, possono sbagliare", ironizza ancora il conduttore.

"Mentre gli altri (la sinistra, ndr), che parlano di poveri poveri poveri", prosegue Michele Santoro, "poi si occupano davvero di chi sta male?". E ancora, sottolinea il giornalista, "il problema non è nemmeno chi sta male, è che complessivamente il nostro Paese si sta impoverendo e indebolendo. Non è che stanno male solo quelli che stanno sotto. Chi stava male va di male in peggio, il ceto medio si sta indebolendo".