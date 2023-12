Elisabetta Gregoraci, "quel pomeriggio insieme": una dedica clamorosa

13 dicembre 2023 a

"Tutto è qui per te" è il nuovo libro di Fabio Volo. Un romanzo sulla linea d’ombra che ciascuno di noi si trova a superare alle età più differenti e inaspettate; sulla voglia di mettersi in gioco davvero, di predisporsi ad accogliere l’amore anziché rincorrerlo ovunque. Sul valore che può avere anche la solitudine; sul desiderio, e la possibilità, di un nuovo inizio. Lo scrittore, mentre è in giro per promuovere il libro, ha trovato anche il tempo di spedirlo agli amici con tanto di dedica. Uno di questi preziosi volumi autografati è arrivato anche a Montecarlo, direttamente a casa di Elisabetta Gregoraci.

È stata la stessa showgirl a svelare ai suoi fans la dedica, privata, che le ha fatto Volo pubblicando la foto in una 'storia' su Instagram. "Elisabetta, a quel pomeriggio di chiacchere, abbiamo riso molto. A presto, Fabio", ha scritto l'autore sul frontespizio del romanzo. Da parte sua l'ex compagna di Flavio Briatore ha ringraziato con un commento che dimostra molta confidenza tra i due. "Fabietto mi è finalmente arrivato grazie", ha scritto la Gregoraci rivelando con il vezzeggiativo anche la grande amicizia che la lega a Volo.