Fuori dal Coro, bomba-Mario Giordano: "Legge voluta da Draghi, a chi raddoppiano lo stipendio"

A Fuori dal Coro, programma di approfondimento politico e sociale di Rete 4 condotto da Mario Giordano, la questione di Acca Larentia coinvolge relativamente, venendo considerata una polemica strumentale e niente affatto concreta. Ci si concentra maggiormente sull’aumento degli stipendi dei sindaci delle metropoli italiane, in particolare Milano e Roma, dove i primi cittadini hanno visto raddoppiarsi gli emolumenti per volontà di una legge firmata da Mario Draghi.

Questo l’editoriale del padrone di casa, Mario Giordano: “Sono giorni che si parla solo del saluto fascista ad Acca Larentia, un gesto che, peraltro, è stato fatto tutti gli anni, è quarant'anni che si fa e però quest'anno sembra essere diventato il grande, grandissimo problema. Noi siamo Fuori dal Coro e pensiamo che i problemi siano altri invece. E stasera – spiega Giordano guardando dritto in camera - vogliamo cominciare da un problema pratico, concreto: quelli che guadagnano tanti soldi in modo immeritato. Invece delle cose che non ci sono, cioè il pericolo fascismo, parliamo di quelle che ci sono, cioè maxi-compensi, maxi-aumenti, stipendi raddoppiati: no, non è raddoppiato il tuo di stipendio (rivolgendosi al telespettatore), non è raddoppiato lo stipendio degli italiani che ci ascoltano, è raddoppiato lo stipendio dei sindaci di Milano e di Roma! Ebbene sì, una legge voluta da Draghi – continua nell’arringa il conduttore di Fuori dal Coro - che aumenta gli stipendi di tutti i sindaci, ma quelli dei piccoli comuni che guadagnano poco poco hanno un aumento percentuale piccolo piccolo, invece i sindaci delle metropoli, che già guadagnavano piuttosto bene, si vedono raddoppiare lo stipendio da 7mila a quasi 14mila euro”.

Ovviamente, sui social, subito si è levato il coro degli scontenti sia a Milano che a Roma. Un utente meneghino scrive lamentandosi dell’azienda di trasporto pubblico della città: “Infatti ATM per risparmiare ha diminuito le corse dei mezzi pubblici, per risparmiare dal 30/01/2023 e Beppe Sala che fa? Si doppia lo stipendio”. Un abitante della Capitale, invece, scrive sulla viabilità del centro: “In tema di sindaci, potreste dare spazio all'oscena ZTL di Gualtieri a Roma?”. Un altro, infine, commenta sconsolato: “Io li avrei dimezzati, per rispetto di tutti gli italiani che non arrivano nemmeno a 1000 euro al mese...ma a questi figuri evidentemente interessa poco o nulla”.