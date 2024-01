Elodie, Don Backy: "Ma le ha messe?": scoppia la bufera

11 gennaio 2024 a

Bufera su Don Backy, cantautore e attore, per le parole su Elodie a La Volta Buona, nello studio di Caterina Balivo su Rai 1. La conduttrice ha mandato in onda uno spezzone dell'esibizione della cantante a Sanremo l'anno scorso e subito dopo, rientrati in studio, ecco il commento dell'artista 85enne che ha scatenato la polemica: "Me le avrà avute le mutandine lì?". Gelo da parte della conduttrice, che si è limitata a rispondere: "Fatti suoi, va in giro come le pare". Tuttavia, quando la Balivo, visibilmente spiazzata e imbarazzata, ha provato a cambiare argomento, Don Backy ha insistito: “No, fatti di tutti, visto che ha fatto apparizioni anche senza. Chiedevo quindi se anche lì ha fatto lo stesso…”.

Il momento imbarazzante, poi, è andato avanti. A un certo punto, infatti, Don Backy ha chiesto alla Balivo perché Elodie stesse cantando in inglese al festival della canzone italiana. E la conduttrice lo ha subito corretto dicendo che la cantante si stava esibendo sulle note di "American Woman" perché quella era la serata della kermesse dedicata alle cover. In un secondo momento la Balivo, proseguendo l’intervista, gli ha chiesto: "Tra Elodie e Blanco, chi butterebbe giù?”. E lui ha risposto in modo netto: "Tutti e due. Senza voler denigrare, anche i concetti espressi nelle canzoni dovrebbero avere un barlume di messaggio da insegnare ai giovani e non soltanto il superfluo”.