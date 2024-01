Formigli: "Mi ha mandato un messaggio Di Pietro. Perché si sta arrabbiando"

12 gennaio 2024 a

Mentre in studio a PiazzaPulita, su La7, nella puntata dell'11 gennaio il dibattito si infiamma sul tema dell'abuso di ufficio e della necessità di cancellarlo o riformarlo, alla presenza del giornalista di Domani Nello Trocchia e Raffaella Paita di Italia Viva, e del sindaco di Pesaro del Pd Matteo Ricci, che è in collegamento, Corrado Formigli ad un certo punto interrompe tutti: "Fatemi fare un saluto affettuoso ad Antonio Di Pietro. Mi ha scritto un messaggio, adesso, sta ascoltando il dibattito da ex grande magistrato: dice c'è troppa confusione, non si capisce e si sta arrabbiando".

Allora colgo l'occasione per invitarlo qui, la prossima settimana, mi piacerebbe intervistarlo su quello che sta succedendo nel Paese. Glielo dico, Di Pietro la invito in studio a parlare di queste questioni così magari ce le fa capire meglio lei".

"Oggi su diversi quotidiani parlo dell’abolizione dell'abuso d’ ufficio. Una vittoria per noi sindaci. Chiediamo la revisione di un reato che non funziona e intasa il sistema giudiziario: il 95 per cento dei casi si conclude con assoluzione o archiviazione, causando solo danno reputazionale", aveva scritto in un post pubblicato sul suo profilo Twitter Matteo Ricci, coordinatore nazionale dei sindaci Pd. Concetto che ha ribadito anche nel suo intervento a Piazzapulita.