Piero Chiambretti, tam-tam in Rai: il ritorno, dove e quando

Piero Chiambretti torna in Rai? A dare lo scoop è stato l'ad Roberto Sergio durante una diretta Instagram con Fiorello. Ma a dare qualche dettaglio in più su questo presunto ritorno è TvBlog. Il conduttore debuttò nella tv di Stato nel 1983. Poi, il successo vero arrivò su Rai 3 nel 1987, in particolare con quel “Divano in piazza” all’interno del “Va pensiero” di Andrea Barbato. Con gli anni, però, Chiambretti ha deciso di percorrere nuove strade e intraprendere nuove avventure. Così è passato prima a La7 e poi a Mediaset, dove è rimasto a lungo e dove si è sempre trovato benissimo, potendo sperimentare anche nuovi programmi. Ora, a quanto pare, sarebbe pronto a tornare a "casa".

In realtà, lo stesso Chiambretti non aveva mai fatto mistero di voler tornare a viale Mazzini. Pare, stando a quanto trapelato finora, che il ritorno sarà su Rai 3 in prima serata con un nuovo programma d’intrattenimento. Sulle tempistiche non si sa molto, ma la sua trasmissione dovrebbe prendere il via molto presto, probabilmente già ad aprile. In ogni caso, avrebbe giocato un ruolo importante in tutta questa vicenda proprio l'ad della Rai Roberto Sergio, che avrebbe fortemente voluto il conduttore nella sua squadra.